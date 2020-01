Coppa Italia, l’Inter travolge il Cagliari 4-1: apre Lukaku, chiude Ranocchia (Di martedì 14 gennaio 2020) Napoli e Lazio avevano già dato nel pomeriggio. In serata è l’Inter a fare il suo dovere e a prendersi i quarti di finale di Coppa Italia asfaltando a domicilio il Cagliari (4-1). Una gara a senso unico, aperta dopo soli 21 secondi da un clamoroso errore di Oliva. Il centrocampista serve involontariamente Lukaku, che punta la porta e fa secco Olsen. L’Inter raddoppia nel primo tempo con Borja Valero ed esonda nella ripresa quando segnano ancora Lukaku (18esimo centro stagionale) e Ranocchia, entrambi di testa. Per il Cagliari gol della bandiera di Oliva, che prova a mettere un po’ di scolorina sul clamoroso errore iniziale che dà il là all’assolo interista. Visualizza questo post su Instagram FROG!!!!! 4-1 <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f438.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

