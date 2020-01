Arrestano 27enne rom: la madre sfonda caserma col furgone (Di martedì 14 gennaio 2020) Stefano Damiano La donna, una nomade di 52 anni di origini bosniache, è stata fermata dagli agenti con l'accusa di distruzione di opera militare Per protestare contro l'arresto del figlio ha preso un furgone e ha distrutto il cancello della caserma dei carabinieri dove si trovava in stato di fermo. È successo a Sesto San Giovanni, comune in provincia di Milano, dove una donna nomade di 52 anni di origini bosniache, per le proprie azioni, ora rischia una condanna fino ad 8 anni per la distruzione di opera militare. I fatti iniziano un paio di ore prima. Verso le 2 una pattuglia del Radiomobile ha eseguito dei controlli nei confronti di un giovane fermo nella sua auto in sosta a bordo strada su via Masaniello. Vedendo arrivare le forze dell’ordine il ragazzo ha abbandonato il veicolo e si è dato alla fuga a piedi riuscendo a far perdere le proprie tracce. Circa 30 minuti più ... Leggi la notizia su ilgiornale

