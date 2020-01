Roma, volano piatti durante una lite al centro Ikea di Anagnina: ferita da una scheggia una bambina di 11 anni (Di lunedì 13 gennaio 2020) volano piatti – letteralmente – nel punto vendita Ikea di Anagnina, a Roma. Domenica, verso l’ora di pranzo, è scoppiata una lite nel ristorante della multinazionale svedese di arredamento tra un anziano e un uomo di mezza età. coinvolta anche una bambina di 11 anni, ferita da una scheggia di un piatto scagliato per terra. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la discussione tra i due è iniziata per una banale questione di precedenza durante la fila al self service, come ogni domenica molto frequentato, ed è proseguita per diversi minuti. Un primo intervento della sicurezza ha impedito che dagli insulti si passasse alle mani e ha riportato la calma. Ma solo per pochi minuti: la lite infatti è poi ricominciata alle casse del ristorante dove i due si sono ritrovati e la moglie dell’uomo più anziano ha lanciato un piatto verso il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

