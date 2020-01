Massimo Giletti, la promessa alla mamma dopo la scomparsa del padre Emilio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Era il 4 gennaio scorso quando arrivava notizia della terribile scomparsa del padre di Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l’Arena ha dovuto infatti purtroppo confrontarsi con la perdita del padre, Emilio Giletti. Un grande dolore per il conduttore che dopo la perdita, ha deciso di mettere mano all’agenda personale per dedicare più tempo alla sua famiglia. La decisione di Giletti dopo la morte del padre Emilio Ciò non deve ovviamente o necessariamente tradursi con un addio al piccolo schermo perché così non sarà. Stando a quanto riportato da Cairo Editori e ripreso da GossipeTv infatti, Massimo Giletti avrebbe deciso semplicemente di rivedere i propri impegni a lungo raggio per potersi godere maggiormente il tempo in famiglia all’indomani della morte del padre Emilio, sopraggiunta all’inizio dell’anno. Si tratterebbe in particolar modo di una promessa fatta dal conduttore e ... Leggi la notizia su thesocialpost

