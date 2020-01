L'ex fabbro che dice no ai soldi dallo Stato: “Vivo felice con due euro al giorno” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Michele Di Lollo Si chiama Gabriele. Vive in una casupola di Teramo, in Abruzzo. Non vuole avere a che fare con lo Stato. E ha rifiutato da tempo il reddito di cittadinanza C’è chi ormai si ritira a vita privata per non aver più a che fare con il fisco. C’è chi preferisce ritirarsi in montagna lontano il più possibile da uno Stato sanguisuga come quello italiano. Storie come quella di Gabriele, 55 anni, con un passato da fabbro alle spalle. A casa non ha luce, né gas, né acqua. Vive alla giornata percependo qualche soldo, spicci, da parcheggiatore abusivo. Vive con due euro al giorno in una piccola casa di Teramo, in Abruzzo. Non vuole miseria e soprattutto non vuole sussidi dal governo. Una rivolta silenziosa da uomo libero. L’unica nota di modernità, scrive Claudia Guasco sul Gazzettino, è un cellulare. Non uno smartphone, né un tablet. Possiede un semplice telefonino ... Leggi la notizia su ilgiornale

