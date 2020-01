Anticipazioni Un posto al sole del 13 Gennaio: ecco cosa accadrà (Di lunedì 13 gennaio 2020) ecco cosa accadrà nella prossima puntata di Un posto al sole in onda oggi, lunedì 13 Gennaio 2020, su RaiTre dalle ore 20.45! ecco dove eravamo rimasti: In queste puntate regnano gli scandali. Dopo il problema scoppiato per la cattiva gestione da parte di Alberto, Marina si trova di fronte a un altro grave problema. Infatti una società vorrebbe acquisire le quote dell’azienda ma l’assenza di trasparenza mette in allarme Marina che farà di tutto per non farle mettere le mani sul suo lavoro. Ma sarà proprio in questa occasione che arriverà una proposta inaspettata, che lascerà l’imprenditrice senza parola. Che sia arrivato il momento per Ferri di ritornare a prendere i posti di comando? Bianca intanto è tormentata dagli incubi. Questa volta Franco ha perso la pazienza però e non sopporta più il fatto che la bambina viva in questo incubo. Ha ... Leggi la notizia su velvetgossip

