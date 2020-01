Italia, aumenta il divario tra ricchi e poveri (Di domenica 12 gennaio 2020) In Italia aumenta il divario tra ricchi e poveri. I dati di Eurostat fotografano la situazione economica nella penisola. Restano differenze tra le regioni. Economia, aumenta il divario tra ricchi e poveri in Italia. I dati, allarmanti, arrivano da Eurostat, che ha fatto un’indagine puntuale sui diversi gruppi di reddito. Italia, aumenta il divario tra ricchi e poveri L’indagine compiuta da Eurostat mostra come i redditi più alti della popolazione (parliamo del 20% circa) possano contare su disponibilità economiche fino a sei volte superiori rispetto alla parte meno abbiente. La situazione peggiora rispetto al 2018 Il secondo aspetto negativo sul quale il governo dovrà ragionare è che la forbice si è allargata rispetto al 2018, quando il divario si era attestato al 5,92 contro i 6,09 del 2019. Euro risparmi Italia in ‘maglia nera’ tra le ... Leggi la notizia su newsmondo

CottarelliCPI : La premier finlandese propone di lavorare 24h a parità di stipendio, perchè stare casa aumenta la produttività. Mah… - MotisiAntonino : Italia, aumenta il divario tra ricchi e poveri - NewsMondo1 : Italia, aumenta il divario tra ricchi e poveri -