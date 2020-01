Il Segreto anticipazioni: Zabaleta svela cos’è successo sul set (Di venerdì 10 gennaio 2020) anticipazioni Il Segreto, Miguel Mota (Zabaleta): “Il primo giorno sul set ero nervoso” Il Segreto, la soap spagnola sbarcata in Italia da più di qualche anno ormai, continua ad appassionare i telespettatori di Canale5. Uno dei personaggi più amati è il medico di Puente Viejo, il dottor Zabaleta, interpetato da Miguel Mota. L’attore, in un’intervista rilasciata a Tele Sette, ha svelato cos’è successo il primo giorno sul set: “Sono passati sette anni ormai…Il primo giorno ero nervoso, sono arrivato quando la soap era iniziata, esisteva già un team e non mi sono integrato subito, ma tutto si è risolto velocemente grazie alla gente meravigliosa de Il Segreto”. Miguel Mota confessa che tanti attori de Il Segreto sono diventati suoi amici ormai, anche perchè il dottor Zabaleta interagisce con tutti. Le anticipazioni delle prossime puntate de ... Leggi la notizia su lanostratv

IlSegretoTvSoap : Il Segreto anticipazioni puntate spagnole: Marcela teme di aspettare un bambino - IlSegretoTvSoap : Il Segreto, le anticipazioni dal 12 al 17 gennaio: Elsa e Isaac organizzano il matrimonio - zazoomblog : Il Segreto- Anticipazioni puntata 10 gennaio: Prudencio Vs Lola ma... - #Segreto- #Anticipazioni #puntata -