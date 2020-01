Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 19:45 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Viabilità 6 GENNAIO 2020 ORE 19:20 MANUELA CIAMPI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITA’DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI SULLA PONTINA MOMENTANEA CHIUSURA LATERALE ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO LEVI IN DIREZIONE POMEZIA PER LA RIMOZIONE DI UN MURO PERICOLANTE LA CIRCOLazioNE SUL GRANDE RACCORDO ANUALARE AL MOMENTO E’ REGOLARE ANCORA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO Roma RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE, ARICCIA E GENZANO DI Roma NELLE DUE DIREZIONI STESSA SITUAZIOINE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E PANTANO PER RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA CONCLUDO CON IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSE LE STAZIONI DI BARBERINI, CORNELIA E BALDO DEGLI ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 19:45: VIABILITÀ 6 GENNAIO 2020 ORE 19:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 18:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-01-2020 -