Libia, annullata la missione europea. Il flop dell’Italia (e di Bruxelles) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Andare o non andare in Libia? Il dilemma amletico ha attanagliato per diversi giorni Palazzo Chigi e la Farnesina. La domanda da subito non ha avuto una facile risposta: qualsiasi decisione, avrebbe in ogni caso messo in evidenza per l’ennesima volta il fallimento tanto italiano quanto europeo. Andare in Libia in compagnia dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Gran Bretagna avrebbe rimarcato l’inconsistenza della missione europea programmata a fine dicembre. Questo perché a Tripoli, come a Bengasi, si sarebbero tenute delle conferenze stampa in cui ben sarebbe emersa in mondovisione la distrazione degli attori libici che invece aspettano con molta più enfasi l’incontro, previsto per mercoledì 8 gennaio, tra Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin. Se però in Libia non fosse arrivato alcun rappresentante europeo, la magra figura sarebbe stata ugualmente ... Leggi la notizia su it.insideover

