Francesco Totti e il like alla vendita di Florenzi (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Vorrei precisare che non ho mai messo “like” a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista”. È il tweet di Francesco Totti in merito a un ‘like’ che avrebbe messo a un commento di un tifoso postato su Instagram con la frase ‘Vendete Florenzi’. Francesco Totti e il like alla vendita di Florenzi Nelle scorse ore, infatti, dopo la sconfitta casalinga con il Torino Totti era stato accusato di aver messo un like a un post su Instagram che inneggiava alla vendita del capitano della squadra, accusato di aver sbagliato un disimpegno che aveva portato alla prima rete di Belotti. Il punto è che, come dimostrano i tantissimi stamp che girano sui social network, il like dall’account ... Leggi la notizia su nextquotidiano

