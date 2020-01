Sissi la mamma (Di domenica 5 gennaio 2020) Questa è la storia di una meravigliosa cagnolina chiamata Sissi e dei suoi cuccioli. Sissi si trovava sola e viveva sotto un’auto dove aveva partorito i suoi cuccioli e li stava allattando. Alcune persone la videro e capirono che non poteva resistere a lungo in questo modo. Con grande sorpresa notarono anche che i cuccioli erano nove e quindi, per quanto latte tiravano alla povera mammina iniziavano a far male le mammelle. Le persone presenti decisero che si doveva intervenire immediatamente.Una donna li prese tutti, sia i cuccioli che la mamma e li portarono in una clinica per dargli tutte le cure di cui avevano bisogno. Fortunatamente il veterinario scongiurò qualsiasi problema di salute e li lasciò andare immediatamente. La donna che li aveva portati, era molto povera, in quanto viveva in un ... Leggi la notizia su bigodino

