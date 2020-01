La raccolta di fiabe di Sara Calabrese presentata al Meg di Solopaca (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSolopaca (Bn) – Si è svolta ieri sera la presentazione della raccolta di racconti dell’autrice solopachese Sara Calabrese: “C’era una volta Cieco Cecasso”, edizioni 2000diciassette, in quel di Solopaca, presso il MEG. In una sala gremita, si è discusso di fiabe e della loro storia e importanza nel corso dei secoli. Si è differenziata la fiaba rispetto alla favola, si sono tratteggiate le diverse tecniche e ambientazioni, pur rimanendo, entrambi i generi, forieri di messaggi di pace, di giustizia, di solidarietà, di affetti familiari e del fondamentale concetto che il bene vince sul male. L’autrice ha sottolineato come, durante il suo percorso lavorativo, le fiabe abbiano aiutato bambini fragili, autistici e sono state anche sollievo e “volo” in mondi magici per chi era preda di disturbi alimentari, come ... Leggi la notizia su anteprima24

