Sara, travolta e uccisa da un ubriaco al volante: aveva solo 20 anni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ancora sangue sulle strade italiane: un drammatico incidente stradale giovedì 2 gennaio, sulla Tiburtina Valeria tra i comuni di Celano e Aielli, in provincia dell’Aquila, all’altezza del centro commerciale “Le Ginestre”: in seguito allo scontro tra due auto, una ragazza marsicana di 24 anni, Sara Sforza, è morta, mentre il fidanzato, che viaggiava con lei, è rimasto gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, un’Alfa, guidata da un cittadino marocchino di 26 anni, risultato poi positivo all’alcol test, si è prima scontrato con un’Alfa 159 e poi ha travolto la Renault Twingo a bordo della quale c’era la giovane coppia, che è rimasta intrappolata tra le lamiere. La ragazza è rimasta mortalmente incastrata della sua auto sulla quale viaggiava assieme al fidanzato. Quest’ultimo ha riportato la frattura del braccio. Come dicevamo appunto, secondo ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

