Migranti: Alarm Phone, ‘In pericolo barca con 45 persone a bordo, autorità libiche irraggiungibili’ (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Palermo, 1 gen. (Adnkronos) – “Un pescatore ci ha detto di aver avvistato una barca in pericolo con circa 45 persone partite dalla Libia 2 giorni fa. Dice che non potevano chiamare soccorsi, che il motore era in avaria e che le onde erano altissime. Ha chiamato le autorità libiche ma erano irraggiungibili. Speriamo che la barca non sia naufragata, che le 45 persone siano ancora vive e che possano essere soccorse”. Lo scrive Alarm Phone su Twitter.“Speriamo di poter festeggiare l’inizio dell’anno con la buona notizia che sono state soccorse o che sono arrivate in #Europa, anche se le possibilità sono minime”, scrive ancora Alarm Phone.L'articolo Migranti: Alarm Phone, ‘In pericolo barca con 45 persone a bordo, autorità libiche irraggiungibili’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

FirenzePost : Migranti: Alarm Phone alla ricerca di naufraghi anche a Capodanno, ne scopre 45 - GiuliaRastajuly : RT @alarm_phone: Con Triton di #Frontex e l'operazione militare #EunavforMed, l'#UE ha cercato di impedire ai migranti di raggiungere l'#Eu… - alarm_phone : Con Triton di #Frontex e l'operazione militare #EunavforMed, l'#UE ha cercato di impedire ai migranti di raggiunger… -