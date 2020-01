Basket 3×3 femminile, possibile rivelazione azzurra nel 2020? Dirottate anche ragazze provenienti dalla Nazionale classica (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tra le mille parole che ruotano intorno alla pallacanestro italiana, una se n’è aggiunta in maniera piuttosto prepotente negli ultimi due anni: 3×3. In questo che è il fratello minore del gioco che tutti siamo abituati a vedere e conoscere, l’Italia è riuscita a conquistare un titolo mondiale femminile nel 2018, e proprio le donne hanno la chance, nel prossimo marzo, di qualificarsi per le Olimpiadi. Le ultime convocazioni per il raduno di Roma hanno dimostrato che il Settore Squadre Nazionali intende cercare di capire che cosa fare in vista dell’appuntamento in India. Al gruppo che, con qualche rotazione per infortuni o altro genere di problematiche, è diventato quello storico degli ultimi anni (Rae Lin D’Alie, Giulia Rulli, Marcella Filippi ed Arianna Zampieri, con Giulia Ciavarella rimasta fuori da questa tornata) sono state infatti aggiunte altre protagoniste di ... Leggi la notizia su forzazzurri

