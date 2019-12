Kia Rio - Collaudi su strada per il restyling (Di lunedì 30 dicembre 2019) La Kia sta lavorando al restyling della Rio e queste sono le prime foto spia della vettura su strada. Le coperture applicate su gran parte della carrozzeria nascondono le diverse modifiche previste sul piano estetico, così come non risultano ancora visibili i dettagli degli interni. Evoluzione al passo con i tempi. La quarta generazione della Rio è stata presentata alla fine del 2016 e con ogni probabilità l'evoluzione stilistica seguirà la strada già intrapresa dai più recenti modelli del marchio coreano. Le foto spia non mettono in luce particolari rilevanti nella coda, dove i gruppi ottici sembrano molto simili a quelli attuali, mentre le camuffature anteriori potrebbero nascondere una rivisitazione della griglia e delle luci. Probabile infine un salto di categoria anche per l'infotainment, che sarà probabilmente disponibile con display più grandi rispetto al passato.Motori ... Leggi la notizia su quattroruote

