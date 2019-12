Mercato Napoli – Lobotka giocatore geometrico | Gattuso stima Rodriguez

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nicolò Schira, giornalista: Prenderei Torreira fossi nel, ma è difficile immaginare che l’Arsenal lo venda a gennaio considerando anche che ha già venduto un calciatore in quello stesso ruolo a gennaio– A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, sono intervenuti Borghi, Schira e Decaro per parlare dele delle operazioni diche dovrebbe condurre a gennaio il club azzurro. Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.net: Stefano Borghi, giornalista “Non vincere col Sassuolo sarebbe stato un problema e invece ilha dimostrato di reagire. Poi, è chiaro cheha bisogno di tempo e anche di qualcosa di diverso sulper fare il suo gioco, ma la squadra una scossa l’ha avuto, ha iniziato a reagire ed è una buona notizia.è un, un regista ...

VincenzoLombar1 : @AlloccaSalvato2 Io Maradona non lo calcolo proprio,penso solo che Benitez la via l'ha tracciata, ci sono giocatori… - ilnapolionline : Ugolini: 'Torreira è complicato, mentre per Lobotka proverei a...' - - MondoNapoli : KKN, Del Genio: 'Napoli, non commettere il solito errore sul mercato' - -