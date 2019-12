LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 70-57 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | i sardi

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74-64 Teodosic si beve il difensore e vola al ferro. 74-62 Tripla importante e fortunosa di Baldi Rossi. 74-59 Gentile si mette in proprio e infiamma il pubblico sardo. 72-59 Gamble trova il canestro sulla solita invenzione di Teodosic! 72-57 McLean glaciale a cronometro fermo. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 70-57 La tripla di Weems pone fine al penultimo periodo. 70-54 Step-back da paura da lontanissimo di Jerrells! 67-54 Jerrells arriva fino in fondo e appoggia al vetro con la sinistra. 65-54 2/2 per Teodosic dalla lunetta. 65-52 Finta di scarico e gran canestro in avvicinamento di Pierre. 63-52 Markovic segna con fallo ma sbaglia il libero aggiuntivo. 63-50 McLean a bersaglio con due liberi. 61-50 Gioco da tre punti di Teodosic che prova a scuotere i suoi. 61-47 Tripla con spazio di Vitali! Lascappa via. 58-47 Evans non ...

zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 33-27 Serie A basket 2020 in DIRETTA: sardi sempre leggermente avanti! -… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 43-38 Serie A basket 2020 in DIRETTA: cominciato il secondo tempo! - #Dinamo… - zazoomnews : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 14-7 Serie A basket 2020 in DIRETTA: partenza furiosa dei sardi! - #Dinamo… -