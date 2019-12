Imperia, cane abbandonato: vengono rintracciati i proprietari, che non lo vogliono più (Di martedì 17 dicembre 2019) Arriva dalla Liguria una storia che all’inizio sembrava a lieto fine, ma che poi si è rivelata una storia decisamente tristissima. Protagonista un cane abbandonato che è stato ritrovato a Diano Marina. I suoi proprietari sono stati prontamente rintracciati. Ma si sono rifiutati di andarlo a riprendere. A Diano Marina un cane è stato recuperato dalla strada. Subito è stato portato presso il Rifugio La Cuccia/Gli Ulivi, sia per farlo visitare subito dai medici veterinari sia per cercare di rintracciare i suoi proprietari. La ragazza che lo aveva trovato non poteva tenerlo con se, così aveva pensato bene di affidarlo alle cure del canile. Il cane era stato ritrovato nella giornata di lunedì 9 dicembre nella città ligure in provincia di Imperia. Tre giorni dopo finalmente quella che sembrava una ...

Leggi la notizia su bigodino

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Imperia cane