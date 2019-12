Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno aumentano gli italiani che si trasferiscono all’estero devono essere invece gli immigrati dall’Africa rivelarlo sono i dati dell’istat nel 2018 le cancellazioni anagrafiche per l’estero sono 57.000 di queste quasi il risultato riguardano immigrati italiani 117.000 più 1,9% l’estensione anagrafiche ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Hong Kong : 6105 arresti - di questi 2430 sono studenti : Ultime notizie, Ultim'ora oggi 16 dicembre 2019: Hong Kong, 6105 arresti in 6 mesi, 2430 sono studenti. Premier Cina 'Lam coraggiosa'

Ultime NOTIZIE/ Oggi ultim'ora Istat : "meno migranti Africa - più italiani emigrati" : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi 16 dicembre 2019: rapporto Istat sull'immigrazione, meno migranti dall'Africa ma è boom di emigrati italiani in Ue

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora Roma : scooter a fuoco - chiusa Galleria Giovanni XXIII : Ultime notizie, ultim'ora Oggi 16 dicembre 2019: Incidente a Roma, scooter in fiamme e chiusa la Galleria Giovanni XXIII verso l'Olimpico

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : qualità della vita - Milano la migliore - 16 dicembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi 16 dicembre 2019: qualità della vita, Milano al primo posto della classifica per il secondo anno.

