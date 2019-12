Q8, Confcommercio, Parthenope e AdnKronos: Energie per Napoli, ecco le idee vincenti (Di lunedì 16 dicembre 2019) Si è conclusa la fase finale del concorso di idee ‘Energie per Napoli’, promosso da Q8 e Università Parthenope (Placement e PINLAB-Terza Missione), con la collaborazione di AdnKronos e l’intervento della Confcommercio di Napoli, tenutasi presso il Palazzo Pacanowski del capoluogo campano. Ad assegnare i i riconoscimenti una giuria composta da alcuni dirigenti della Q8 e dai rappresentanti di UniParthenope. Ad aggiudicarsi le borse di studio da 500 euro per ciascun componente del gruppo (quattro per ciascuna squadra) tre dei dieci team che hanno presentato idee all’insegna della sostenibilità per Napoli nei campi dell’energia, del turismo e dei trasporti. Le tre squadre hanno vinto a pari merito. Questi i vincitori: Ecc’ o park – Restituire prestigio alla Villa Comunale e al parco Virgiliano, creando un punto d’attrazione che attiri il ...

Leggi la notizia su ildenaro

