Isabella Ferrari | Sono scesa in piazza con le Sardine insieme alla mia famiglia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “C’ero anche iomanifestazione dellea San Giovanni”. A dirlo è, che ha confessato al Corriere della Sera di essere rimasta piacevolmente colpita dromana.“C’era un grande senso di pace fra tutte quelle persone. Una rarità ... Purtroppo viviamo circondati dall’aggressività. Ecco, quella nelladi sabato a Roma non c’era proprio. Eppure c’erano tante persone, centomila hanno detto, raccolte in così poco tempo. Speriamo che non si brucino ...persone stremate che però hanno ancora la speranza che qualcosa possa cambiare davvero”.A chi le domanda se insiada sola,rivela di essere andata in compagnia della sua.“andata con mio marito, in Vespa, c’era il sole, e c’era anche la mia prima ...

