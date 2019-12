Cop25, salta l’accordo sulle emissioni di carbonio. Greta Thunberg: “Fallimento a Madrid, ma noi non ci arrendiamo” (Di domenica 15 dicembre 2019) Fallimento Cop25, il commento di Greta Thunberg Delusione di molti Paesi alla Cop25 di Madrid perché non si è riusciti a raggiungere un compromesso sull’articolo 6 dell’Accordo di Parigi, che riguarda la regolazione globale del mercato del carbonio, il nodo più difficile da sciogliere: Greta Thunberg ha espresso subito perplessità sul fallimento dei negoziati. Dopo due ore di discussione nel corso dell’assemblea plenaria dei 196 Paesi più l’Unione Europea per il via libera al documento finale, alcuni delegati stanno ora intervenendo esprimendo la forte delusione su questo punto dell’Agenda dei lavori. Se ne dovrebbe riparlare a Bonn nel giugno 2020. “Sembra che la Cop25 di Madrid stia fallendo in questo momento. Nonostante la scienza sia chiara, viene ignorata. Qualsiasi cosa accada, non ci arrenderemo. Siamo solo all’inizio”, ha scritto ...

