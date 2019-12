Nuoto | Campionati Italiani 2019 | batterie 13 dicembre Martinenghi e Pilato in evidenza

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Seconda giornata diagli Assoluti invernali dia Riccione, validi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella piscina romagnola riscontri interessanti che val la pena analizzare. Pronti, via e nei 100 farfalla donne il confronto tra Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo si scalda: 58″72 per l’emiliana, contro il 58″97 della pugliese. Per staccare il biglietto per Tokyo, però, servirà scendere e di parecchio (57″1) e non sarà affatto facile. Nei 200 farfalla uomini Federico Burdisso sembra già aver prenotato il successo nel pomeriggio: l’1’56″23 nuotato stamane potrebbe chiamare un tempo decisamente interessante. L’azzurrino, classe 2001, deve replicare il suo record italiano (1’54″39) ottenuto nei Mondiali a Gwangju (Corea del Sud) se vorrà conquistare la qualificazione. Difficile aspettarsi che Giacomo ...

