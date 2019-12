Castelpoto | tre acquisti per Alessandro Cagnale | ora è lecito sognare

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoL’ A.S.Dcomunica di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori : Giovanni Vernacchio (proveniente dal Borussia Aragones), Lucio Ferrara (Gesualdo), Francesco Sangiuolo (Ponte 98). I ragazzi hanno già svolto parte degli allenamenti sotto l’occhio vigile di mister, per Giovanni c’è stato anche l’esordio con gol nell’ultima partita di campionato. Si ringraziano le società per la disponibilità nella riuscita delle trattative e si augurano le migliori fortune agli atleti che iniziano così il loro percorso tra le fila giallorosse. L'articolo, treper: ora èproviene da Anteprima24.it.

