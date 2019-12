Studentessa stuprata e gettata dal 20esimo piano | la difesa giustifica gli assassini

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019)dalla finestra deldi un palazzo: quanto accaduto ad unaturca 23enne, Sule Cet, ha dell’incredibile. Ancor più perché la polizia ha archiviato il caso come suicidio senza tener conto della dinamica del volo e del Dna presente sul corpo della ragazza, segno evidente della violenza subita.dal: in due abusarono di leie lavoratrice all’università di Ankara, Sule – secondo quanto raccontato dalla famiglia che non ha mai preso in considerazione l’ipotesi del suicidio – era una ragazza felice e spensierata. Per questo i famigliari hanno chiesto che fosse fatta chiarezza sull’accaduto. Quella sera, il 23 maggio 2018, prima che la 23enne fossedalla finestra, il suo capo – un imprenditore 40enne, Çağatay Aksu – le aveva mandato un messaggio chiedendole di raggiungerlo per ...

