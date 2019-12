Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– In principio fu l’assestamento in vetta, poi gli scontri diretti, l’inviolabilità, le sfide con le neopromosse. Tuttisfatati a suon di prestazioni e risultati che hanno strappato larghi sorrisi ai tifosi e applausi convinti alla critica nazionale. Ilè ora chiamato a un’altra piccola impresa pur giocando contro l’ultima della classe. Sabato alle ore 18 sul manto erboso dello stadio Armando Picchi andrà in scena il più classico dei testacoda. Le due squadre al momento sono divise da ben 23 punti, l’equivalente di circa otto turni di campionato. Un abisso al momento annullato non solo dall’ordinario 0-0 di partenza, ma anche da quelli che sono i precedenti dei giallorossi, mai vittoriosi nel centro industriale toscano. La storia degli incroci ha inizio nella stagione 1978/79, ...

anteprima24 : ** Da un #Tabù all'altro: il ##Benevento sa come si fa ** -