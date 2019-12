Rooney Mara | negli allevamenti intensivi ho visto l’inferno

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma, 11 dic. (askanews) – L’attrice e attivista per i diritti animalisi è unita all’organizzazione Animal Equality in un’inchiesta sotto copertura all’interno di duein Gran Bretagna vedere con i suoi occhi la situazione degli animali allevati a scopo alimentare. L’indagine “Con i Miei Occhi” vuole denunciare la dura realtà in cui versano miliardi di animali e in un video la Lisbeth Salander di “Millennium” mostra maiali e polli allevati in condizioni orribili. Scene atroci all’interno di un allevamento di oltre 3.000 maiali in gabbia e in un altro di oltre 50.000 polli ammassati gli uni sugli altri. Secondo i dati raccolti sull’allevamento di polli visitato, quasi 2.000 animali sono morti nelle prime sette settimane di vita, con una media di 42 al giorno. E ancora: polli ...

Valessiabi : RT @AE_Italia: Un racconto che rivela tutta l’emozione e tutto lo sgomento del trovarsi di fronte agli animali confinati negli allevamenti.… - ALEMARTIS2 : RT @AE_Italia: Un racconto che rivela tutta l’emozione e tutto lo sgomento del trovarsi di fronte agli animali confinati negli allevamenti.… - redavola : RT @AE_Italia: Un racconto che rivela tutta l’emozione e tutto lo sgomento del trovarsi di fronte agli animali confinati negli allevamenti.… -