Traffico Roma del 09-12-2019 ore 20:00 (Di lunedì 9 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE, IL Traffico E’ ANCORA RALLENTATO TRA LA VIA ARDEATINA E L’ APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MUSICA SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIALE AVENTINO IN PROSSIMITA’ DI VIA DI SAN SABA. ANCORA UN INCIDENTE E’ SEGNALATO IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DEL PIGNETO. RIPRENDERANNO QUESTA NOTTE I LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, ALLE 21.00 VERRA’ CHIUSO IL TRATTO DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA . LA RIAPERTURA DOMANI ALLE 06. QUESTA FASE DEI LAVORI TERMINERA’ L’11 DICEMBRE INIZIERANNO QUESTA NOTTE I LAVORI SULLA ...
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fsnews_it : Nodo di #Firenze #Terremoto #Toscana: traffico in progressiva ripresa sulle linee AV #Bologna – Firenze e Firenze… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-12-2019 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - giamille : RT @GRAB_Roma: #cosestrane A #Roma basta un reperto archeologico per bloccare la metropolitana, mentre non basta uno dei monumenti più famo… -
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Traffico a Roma lunedì 9 dicembre: la mappa degli incidenti e del traffico Roma Fanpage.it
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Traffico a Roma lunedì 9 dicembre: la mappa degli incidenti e del traffico Roma Fanpage.it
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 19 : 30: SUL RACCORDO ANULARE, IL Traffico E’ IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LA VIA PONTINA E L’ APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E LA VIA APPIA E PROSEGUENDO TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA AURELIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA Roma. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 19 : 00: SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ORIOLO RomaNO. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 18 : 30: SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ORIOLO RomaNO. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 18 : 00: SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO VIA TRIONFALE. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 17 : 30: SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO VIA TRIONFALE. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 17 : 00: SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; PIU’ AVANTI IL ...
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