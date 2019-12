Sciame sismico al Mugello | scosse di terremoto fino a 4 5 di magnitudo – VIDEO

newnotizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019)dinella notte al, la scossa di intensità maggiore è stata registrata alle 4.37 di questa mattina con4.5 Paura nella notte nella zone del, in Toscana, sono state infatti registrate diversedi. La scossa più forte, di4,5, è stata registrata alle 4.37 di questa mattina, a circa … L'articoloaldia 4.5 diNewNotizie.it.

fanpage : #Terremoto, scuole chiuse oggi in tutto il Mugello per sciame sismico: '70 scosse in 12 ore' - axelvassallo : Solidarietà a tutti i miei amici e follower toscani per lo sciame sismico e la scossa di 4.5 che questa notte alle… - oslaz : Mugello, sciame sismico con 36 scosse nelle ultime 12 ore: scuole chiuse in via precauzionale… -