Allerta Meteo | “ciclone bomba” in Islanda | venti di 200km h e picchi di 2 metri di neve

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sul Nord Atlantico continua un pattern attivo in questa settimana. Un mostruoso ciclone con pressione intorno ai 940hPa si svilupperà sull’e aumenterà notevolmente la minaccia di forte maltempo con lo sviluppo di estreme quantità dipericolosi e grandi cumuli di. Il risultato saranno strade impraticabili e circolazione fortemente alterata tra domani, martedì 10, e mercoledì 11 dicembre. Il ciclone inizia la sua rapida intensificazione stanotte ad ovest dell’. La pressione centrale dovrebbe rapidamente scendere da 975hPa a quasi 950hPa. Il campo del vento si intensificherà mentre il ciclone si sposterà sull’domani. È sempre più probabile che la pressione centrale scenda al di sotto dei 940hPa, mentre il ciclone rallenta sulle parti orientali e sudorientali dell’. Questo aumenterà notevolmente le nevicate orografiche sul nord ...

DPCgov : ??#allertaARANCIONE, martedì #3dicembre, per rischio idraulico su alcuni settori di Veneto ed Emilia-Romagna.… - DPCgov : ?? #AllertaARANCIONE il #2dicembre in Emilia-Romagna e Veneto. ?? #AllertaGIALLA su nove regioni al Centro-Nord. ? Le… - ak1jheon : vabbè ciao amici vado a studiare sperando in un'allerta meteo grazie ciao ciao non rompo più i coglioni -