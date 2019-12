Il caro voli ha le ore contate | più posti a sedere | sconti fino al 40% e continuità

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) Dopo la mobilitazione social, qualcosa inizia a muoversi e ilsembra avere le ore. Il viceministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri – che proprio a Open aveva annunciato «per la prima volta in Italia» le tariffe sociali per i siciliani – conferma che dal 2020 cambierà tutto: basta prezzi alle stelle,a 800 euro per quegli studenti fuorisede e i lavoratori che vivono al Nord e che a Natale vorrebbero riabbracciare i propri cari a casa, nel sud Italia. Si lavora per intervenire nelle regioni dove i prezzi di viaggio sono molto alti, per esempio in Sicilia. Nella legge finanziaria «stiamo inserendo 35 milioni di euro per dare la possibilità a studenti fuori sede, a chi va a curarsi fuori dalla Sicilia, ai disabili in possesso della 104 e ai lavoratori fuorisede con reddito personale inferiore ai 20mila euro di ottenere uno sconto ...