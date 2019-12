Goosie | il cucciolo senza muso

bigodino

(Di giovedì 5 dicembre 2019) È difficile credere che sia passato un anno da quando è nato un piccolo. Era il 22 aprile dell’anno scorso quando il viaggio diè iniziato, lei è natanaso. L’allevatore che aveva la madre delsi è messo in contatto con il centro animalista non profit di Midlothian, in Virginia. Volevano una casa speciale, non volevano addormentarla Grazie ai ragazzi che decisero di occuparsi del salvataggio,è stato portato dal veterinario ed ha potuto ricevere tutte le cure necessarie una volta ricoverato in ospedale. Nessuno era davvero sicuro che ce l’avrebbe fatta, ma Sanctuary Rescue ha continuato a festeggiare tutte le sue vittorie. “Abbiamo iniziato a festeggiare il suo compleanno ogni settimana quando aveva solo due settimane. Era così fragile come una bambina che non sapevamo quanto tempo avremmo trascorso con lei, così sono nati i ...