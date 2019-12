Blastingnews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il giornalista Nicolaè stato ospite, mercoledì 4 dicembre, della settima puntata del programma Fake-La fabbrica delle notizia, in onda sul Canale Nove. Presenti in studio insieme a lui, invitati dalla conduttrice Valeria Petrini, c’erano il comico Enrico Bertolino e il fact-checker Michelangelo Coltelli. Tra i diversi argomenti trattati nel corso della trasmissione, di cui il Fatto Quotidiano ha fornito un’ampia anteprima, c’è stato quello deldel cosiddetto movimento delle. Sotto la lente di ingrandimento di Coltelli sono finite le recenti dichiarazioni di uno dei fondatori delle, Mattia, il quale ha negato decisamente che la società per cui lavora sia collegata in qualche modo a Romano Prodi. Le contestazioni mosse dal fact-checker rispetto alla veridicità delle dichiarazioni di, hanno scatenatoil quale ha attaccato duramente il ...

NicolaPorro : Il salva-Stati è ancora peggio di come sembrava. Per i giornaloni l’accordo di #Malta sta funzionando benissimo (… - domcamodeca : Nicola #Porro bacchetta il leader delle #Sardine #MattiaSantori che secondo lui dice bugie!! - domcamodeca : Sardine, Porro critica Santori: ‘Non devi fare il fenomeno e dire che non conosci Prodi’ -