Nuova protezione balistica per gli elicotteri Commando Merlin Mk4 della Marina Britannica

(Di martedì 3 dicembre 2019) Permali Gloucester Limited è stata incaricata da Leonardoper fornire una soluzione dicompleta per i nuoviMk4. La richiesta ha un valore di oltre 2 milioni di sterline. Ilè un elicottero battlefield avanzato progettato per operazioni anfibie (vedi fotogallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Invierà truppe e rifornimenti nelle zone di conflitto, ma sarà impegnato anche a sostengo di operazioni umanitarie. La soluzionedi Permali proteggerà l’equipaggio e i passeggeri dal fuoco delle armi leggere. Dopo il precedente lavoro suiMk2 e Mk3, così come sulla flottaSea King, Permali ha lavorato a stretto contatto con Leonardoper definire i requisiti per l’Mk4 e fornirà un pacchetto completo di pannelli die ...

