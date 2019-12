Carmen Di Pietro | Non sei una donna se non vai al lavoro per il ciclo

blogo

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ospite di The Morning Show, programma in onda sull'emittente Radio Globo,Diha suscitato le ire di molti attaccando una trentenne che soffre di endometriosi. La ex compagna di Sandro Paternostro in particolare è finita nella bufera per la frase: "Se colnon vai al, non sei degna di essere una. Ci sono delle pillole, non possiamo mantenere te che non vai al".Di: "Non sei unase non vai alper il" 01 dicembre 2019 11:16.

SirDistruggere : «Se col ciclo non vai al lavoro, non sei degna di essere una donna» Carmen Di Pietro a una ragazza che ha affermat… - FapontiFranco : @SirDistruggere Ma chi ca@@oè Carmen di Pietro??? - CosettaGiordano : RT @campaninimarco: Non dobbiamo prendercela con Carmen Di Pietro per la sua uscita infelice sull'endometriosi (patologia inserita nei nuov… -