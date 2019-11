LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | tutto pronto per la battaglia tra Ferrari e

Fonte : oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.21 Bottas scalza Ricciardo dalla vetta della classifica con un 1’37″9. Secondo tempo per Vettel a parità di mescola a 3 decimi dal leader. 11.19 Mercedes econ gomme morbide, Albon in pista con le medie sulla Red Bull. 11.17 Scendono finalmente in pista anche Mercedes e! Tra poco i primi crono significativi dei top team. 11.15 Lando Norris fa segnare il primo giro cronometrato della sessione in 1’38″987 con gomme gialle sulla sua McLaren. 11.12 Fine settimana in salita per Valtteri Bottas, costretto a partire dal fondo della griglia in gara per aver sostituito il terzo e ultimo motore a disposizione prima di andare in penalità. Il finnico ha girato ieri con la quarta power-unit, mentre quest’oggi la Mercedes ha deciso di montarne una ancora più nuova (la quinta del) dopo aver riscontrato un ...

