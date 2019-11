Sanna | Raggi ancora insiste | pronto a salire su Colosseo o su tetto Campidoglio

SuSanna - la prostituta in bicicletta multata. L’appello a Virginia Raggi : “Ci lasci lavorare. Grazie alla strada do un futuro a mia figlia. E mi piace fare la put****” : Susanna, la prostituta della Salaria, è stata multata dai vigili urbani. L’ultimo capitolo delle vicende della 53enne romana che gira in sella alla sua bicicletta, sulla statale che collega Roma alla costa adriatica, concedendosi ai fugaci clienti, è color contravvenzione. L’ha spiegato lei stessa in collegamento telefonico su Radio 24 ai microfoni de La Zanzara. “I vigili mi hanno fatto una multa di 250 euro. Così non si può continuare a ...