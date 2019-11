Calciomercato Inter | Gabigol possibile contropartita per arrivare a Chiesa

Calciomercato - due super contropartite dell’Inter alla Fiorentina per Chiesa : la risposta di Piatek al Genoa - portiere alla Samp : Continua il programma valido per la giornata di Champions League, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della competizione. Nel frattempo le dirigenze non stanno a guardare, importanti aggiornamenti sul fronte Calciomercato, ecco tutte le trattative delle ultime ore. BETIS – Sergio Canales continua il matrimonio con il Batis, il calciatore ha prolungato di un’altra stagione il suo contratto ...

Calciomercato - esplode il caso Chiesa a Firenze - ora è guerra tra Juve e Inter per acquistare il forte attaccante della nazionale : esplode a Firenze il caso Chiesa. Il forte giocatore della nazionale è arrivato molto stanco dagli impegni in azzurro e Montella ha preferito tenerlo in panchina per tutti i ’90 minuti della partita persa con il Verona. Montella ha fatto più volte riscaldare Federico Chiesa ma il giocatore non è mai entrato. Sembra che il giocatore abbia detto al tecnico di non sentirsela di scendere in campo e che preferiva non essere utilizzato. ...

Calciomercato Inter : si lavora sui parametri zero - su tutti Eriksen e Vertonghen (RUMORS) : L'arrivo all'Inter di Marotta ha garantito alla società di Suning un rinforzo importante dal punto di vista dirigenziale: insieme a Paratici infatti l'attuale amministratore delegato dell'Inter ha portato a Torino tanti giocatori a parametro zero che hanno rappresentato delle figure importanti dei numerosi trofei vinti dai bianconeri. E proprio Marotta potrebbe essere importante anche nell'Inter per i parametri zero: secondo Sport Mediaset ...

Calciomercato : Chiesa verso l’addio alla Fiorentina - ci sono Inter e Juve : Calciomercato ultimissime Federico Chiesa, il giocatore rompe con la Fiorentina. Molte pretendenti in Serie A Calciomercato Chiesa JuveNTUS Inter – Il rapporto tra Federico Chiesa e la Fiorentina potrebbe Interrompersi bruscamente. Il nazionale italiano infatti avrebbe volutamente rifiutato di essere impiegato da Vincenzo Montella nel match contro il Verona. ”Non me la sento di giocare” […] Leggi tutto L'articolo ...

Calciomercato infuocato - si preannuncia battaglia su molti fronti tra Juventus e Inter : Sono diversi gli obbiettivi comuni per rinforzare le proprie rose tra Inter e Juventus. Alcuni di questi obbiettivi possono essere già raggiungibili a gennaio altri a giugno. I dirigenti bianconeri e nerazzurri hanno come obbiettivi comuni molti giocatori da Meunier a Eriksen. Mentre i due club si stanno dando battaglia a suon di vittorie in campionato, l’Inter e la Juventus si stanno preparando a un duro duello ...

Calciomercato Inter - non solo Giroud : assalto alla nuova mezz’ala! : Calciomercato Inter- Non solo Giroud, come riportato nelle ultime ore i nerazzurri sarebbero pronti a chiudere l’affare con il Chelsea per il passaggio del centravanti francese in nerazzurro. Conte avrà così a disposizione il suo nuovo vice Lukaku per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Il tecnico nerazzurro potrà contare anche sul recupero […] L'articolo Calciomercato Inter, non solo Giroud: assalto alla nuova ...

Calciomercato - obiettivo Kurzawa : sfida tra Inter e Juventus per il difensore del Psg : La Juventus ha una rosa importante, con alternative in quasi tutti i ruoli: diciamo quasi perché in questa stagione uno dei giocatori più impiegati è stato Alex Sandro, proprio perché Sarri non dispone di terzini sinistri di ruolo che possano far rifiatare il giocatore brasiliano. Come è successo contro l'Atalanta, il tecnico toscano ha adattato De Sciglio sulla fascia sinistra, nonostante sia un terzino destro di ruolo. Possibile quindi nel ...

Calciomercato Inter - infortunio di Barella potrebbe portare De Paul a gennaio : La partita contro il Torino ha messo in evidenza un Inter in grande spolvero, che nonostante un campo allentato dalla pioggia, ha saputo imporre il proprio gioco ad un Torino che è sembrato poca cosa dopo l'uscita per infortunio di Belotti. Resta però il problema evidente per la squadra di Conte, i tanti infortuni che stanno falcidiando soprattutto il centrocampo: anche ieri si è infortunato l'ennesimo centrocampista, Barella è uscito dopo un ...

Calciomercato Inter - tre nuovi colpi in arrivo a gennaio - Marotta cerca di chiudere per Matic - Vidal e Federico Chiesa : Sarà un Calciomercato scoppiettante quello dell’Inter a gennaio. Antonio Conte ha fatto richieste specifiche in particolare vuole assolutamente rinforzare il centrocampo e l’attacco. Sul taccuino di Marotta ci sono due centrocampisti dal livello assoluto, tutte e due in forza al Manchester United. Marotta e Ausilio stanno già trattando con gli agenti di uno dei due. Si tratta del forte centrocampista Matic. Il 31enne giocatore ...

Calciomercato - Napoli interessato a Kessié : ecco quanto potrebbe ricavare il Milan dalla sua cessione : La sessione invernale di Calciomercato si avvicina e la dirigenza del Milan è al lavoro per entrate e uscite. Oltre al possibile ritorno di Ibrahimovic, tengono banco alcune situazioni relative a possibili cessioni da parte del club di via Aldo Rossi. Tra queste anche quella di Franck Kessié, che secondo La Repubblica potrebbe accasarsi al Napoli a gennaio. Calciomercato, Kessié al Napoli a gennaio? Il Milan non si opporrebbe Stando a ...

Calciomercato Inter - già partita la caccia ai rinforzi di gennaio : Giroud e De Paul nel mirino dei nerazzurri : La società di Suning ha già iniziato a scandagliare il mercato in vista della finestra di gennaio, due i nomi sul taccuino di Ausilio L’Inter ha già cominciato a ragionare in vista del mercato di gennaio, il club nerazzurro infatti ha intenzione di anticipare la concorrenza, provando a raggiungere un principio di accordo con Olivier Giroud e Rodrigo De Paul. Andrea Bressanutti/LaPresse Per quanto riguarda l’attaccante del ...

Calciomercato Inter - nelle ultime ore contatti per Giroud e De Paul : Calciomercato Inter – L’Inter si prepara per la nuova giornata del campionato di Serie A, il club nerazzurro continua il duello per lo scudetto con la Juventus. Il tecnico Antonio Conte ha chiesto nuovi rinforzi per il mercato di gennaio, almeno due calciatori per aumentare la qualità della squadra. Si avvicina sempre di più l’arrivo di Giroud che rappresenterebbe una valida alternativa, Conte lo conosce bene per averlo ...

Calciomercato Inter - l'astro nascente Busio la possibile scommessa di mercato : L'Inter potrebbe essere la protagonista del Calciomercato invernale, considerando le esigenze ribadite anche da Conte in molte Interviste: un esterno, un mediano ed una punta potrebbero quindi andare a rinforzare la rosa Interista. Ma la società di Suning lavora anche in previsione prossima stagione, non solo su giocatori affermati ma anche su potenziali grandi prospetti che potrebbero rappresentare presente e futuro dell'Inter. Nelle ultime ore ...