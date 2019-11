Sardine fuori dall' Emilia

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) Giuliana Orsi ha con sé “Lettera a un razzista del terzo millennio” scritto da don Luigi Ciotti. Lidia, una ragazza del liceo, mostra “Uomini e no” di Elio Vittorini perché “parla delle lotte partigiane che non dobbiamo mai dimenticare. C’è molta ignoranza e il libro è il simbolo della cultura contro l’oscurantismo dei nostri tempi”. I “fravagli” di Sorrento, la versione campana dellene, sono scese in piazza nelle ore in cui Matteo Salvini arriva nella città di Torquato Tasso per benedire il sindaco Giuseppe Cuomo saltato sul Carroccio. “Regaliamo virtualmente un libro al leader della Lega, perché ne ha bisogno”, dicono gli organizzatori, tra cui Michele Esposito, in contatto da quattro giorni con Mattia Santori, il ragazzo che ha lanciato il primo flashmob, ...

