Rare ci spiega perché preferisce creare nuove IP invece di lavorare su franchise

Bambino rimane in acqua senza respiRare per 15 minuti - i medici non si spiegano come si sia salvato : Una vicenda che ha dell’incredibile quella accaduta ad un Bambino che, nonostante sia rimasto in acqua senza respirare per 15 minuti, è riuscito a salvarsi. I medici non sanno darsi una spiegazione ma è accaduto proprio così. La vicenda si è svolta a Sarnico, sul Lago di Como. Appena recuperato dal’acqua è stato trasportato con l’elisoccorso presso l’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo ma è arrivato in condizioni disperate. E’ ...