Decreto sicurezza | pronto il testo con le modifiche Spariscono le mega-multe per le navi

Fare i pistola con il Decreto sicurezza : Storia di due pistole. A Verona una sessantenne, alle prese con un presunto stalker (in attesa di giudizio, eccetera eccetera), ha pensato bene di fargli capire che non era gradito sparando, per fortuna in aria, a scopo intimidatorio. Posta di fronte all’evidenza del porto abusivo di arma da fuoco,

Cassazione smonta il Decreto sicurezza sui migranti - ma Salvini non lo capisce ed esulta : Ieri le Sezioni Unite della Cassazione si è pronunciata su un ricorso del Viminale, sancendo tra l'altro l'irretroattività del primo decreto Salvini sui migranti, eppure l'ex ministro ha interpretato la sentenza a suo favore. Ora le richieste di protezione umanitaria presentate prima dell'entrata in vigore del dl dovranno essere esaminate alla luce della precedente normativa.Continua a leggere

Cybersicurezza - la Camera approva il Decreto e ora è legge : cosa prevede il provvedimento : L'Aula della Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il decreto legge sulla Cybersicurezza, che diventa così legge. Il provvedimento ha ricevuto il sostegno della sola maggioranza, con l'astensione di tutta l'opposizione. Ecco cosa prevede la nuova legge, in particolare sul tema della Golden power e del 5G.Continua a leggere

La Corte di Cassazione ha detto che il Decreto sicurezza di Salvini non può essere applicato in modo retroattivo : Il decreto Sicurezza, voluto dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e responsabile dell’introduzione di norme più rigide in tema di immigrazione e Sicurezza urbana, non può essere applicato in maniera retroattiva: lo ha stabilito mercoledì la Corte di Cassazione, esprimendosi su

Migranti - gli effetti del Decreto sicurezza : più irregolari e più illegalità e sfruttamento : Un'approfondita analisi di Openpolis evidenzia gli effetti che i decreti sicurezza - voluti dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini - hanno avuto sul sistema di gestione e accoglienza dei Migranti in Italia. E le conseguenze più evidenti sono tutt'altro che positive: aumentano i Migranti irregolari, producendo più illegalità, sfruttamento ed esclusione.Continua a leggere

Migranti - con il Decreto sicurezza irregolari a quota 680mila : Secondo uno studio di Openpolis e ActionAid gli irregolari sono in costante crescita. Il loro numero potrà arrivare a circa 680mila entro il 2019 e superare i 750mila a gennaio del 2021 (erano 491mila nel 2017).

Decreto sicurezza - gli effetti perversi della legge sopravvissuta al cambio di governo : "La scelta di cancellare la protezione umanitaria è intervenuta proprio quando gli sbarchi sono al minimo dal 2010. Spiega...

Migranti : Caritas Ambrosiana - governo corregga effetti negativi Decreto Sicurezza : Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Sono 77 i Migranti "vittime" del decreto Sicurezza che Caritas Ambrosiana sta accogliendo, a proprie spese, dal dicembre del 2018. Si tratta di 44 donne e 33 uomini, per lo più soli, provenienti da Paesi centro africani, titolari di permesso di soggiorno per motivi uman

Criticavano il Decreto sicurezza ma ora danno ragione a Salvini : Mauro Indelicato Da un lato il governo vorrebbe mettere in discussione il decreto sicurezza, in cui tra le altre cose si istituiscono aree rosse nei contesti più degradati, dall'altro però il ministro dell'interno Lamorgese chiede ai prefetti maggiore attenzione sui fenomeni di spaccio e prostituzione Il problema della sicurezza non riguarda certamente solo quello dell’arrivo irregolare di migranti all’interno del nostro ...

Migranti : Bonetti - 'revisione Decreto sicurezza? Percorso non può essere improvvisato'' : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Sul decreto sicurezza c'è un Percorso da fare che non può essere improvvisato, certamente ci sono dei punti che vanno affrontati. Per quanto riguarda la mia parte di competenza, ci sono delle indicazioni che arrivano anche dall'Europa e dal Presidente della

Gli effetti nefasti del Decreto Sicurezza. Una notte alla Stazione di Milano : Naturalmente la mie considerazioni riguardano solo una piccola parte delle persone che io ho incontrato nel mio lavoro di medico sull’unità mobile di Medici Volontari Italiani. Si tratta di un camper suddiviso in due parti: davanti ha un piccolo spazio adibito all’accoglienza e sul retro una parte più grande che funge da ambulatorio, ben attrezzato per le visite mediche.Questo camper è posizionato davanti alla ...

Decreto sicurezza e navi delle Ong - i pm di Agrigento al Viminale : La trasferta romana per accertare le responsabilità di chi bloccò i migranti in mare per settimane. Nuovi sbarchi a Lampedusa, superata quota 7.500 nel 2019

Sindaco Rivalta viola il Decreto sicurezza e iscrive rifugiato all’anagrafe : “Gesto non sia isolato” : Il Sindaco di Rivalta di Torino Nicola de Ruggiero ha iscritto all’anagrafe comunale Ousseynou Fall, senegalese domiciliato al Centro di Accoglienza Straordinaria di strada del Dojrone in possesso del permesso di soggiorno provvisorio da quando ha formalizzato l'istanza di riconoscimento della protezione internazionale: “Mi auguro che questo mio gesto non sia isolato”.Continua a leggere