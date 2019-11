Salvini indagato per il caso Open Arms E per il governo rossogiallo è un problema

Open Arms - Salvini di nuovo indagato dalla Procura di Agrigento : Il leader della Lega Matteo Salvini è di nuovo indagato dalla Procura di Agrigento. Lo riporta Repubblica, secondo cui l’ex ministro dell’Interno è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio in relazione al caso della Open Arms, la nave della Ong spagnola rimasta quasi venti giorni al largo di Lampedusa senza il permesso di sbarcare gli oltre 140 migranti che aveva soccorso. Il ...

Salvini indagato di nuovo per sequestro di persona : 'L'ho fatto e lo rifarò finché campo' : L'ex ministro dell'interno Matteo Salvini ha annunciato, nel corso di un comizio a Riccione, di aver ricevuto, nella giornata di sabato, un nuovo fascicolo da parte del tribunale dei ministri, che dovrà decidere entro i prossimo novanta giorni per il reato di sequestro di persona. Salvini infatti avrebbe impedito lo sbarco dalla nave di cento migranti in Sicilia. Il caso ricorda la vicenda della nave Diciotti. Nuova indagine per Salvini Piccola ...

Migranti : Salvini indagato per sequestro persone - cosa è il Tribunale dei ministri : Palermo, 21 set. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri è una sezione specializzata del Tribunale ordinario competente per i reati commessi dal presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni (i cosiddetti “reati ministeriali”). Saranno i tre giudici di Catan

Migranti : Salvini indagato per sequestro persona - Procura Catania chiede archiviazione : Palermo, 21 set. (AdnKronos) - La Procura di Catania,come apprende l'Adnkronos, chiede l'archiviazione per l'ex ministro Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la nave 'Gregoretti' della Guardia costiera. Il fascicolo era stato aperto a fine luglio dalla Procura di Siracusa contro ign