Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) Anche glihanno un cuore. Dopo la morte di, il pastore tedescodella polizia locale di Thiene, nel Vicentino, un pusher ha scritto unaanonima in onore dell’animale. La missiva, fa sapere la Polizia locale, è stata ritrovata questa mattina nell’area ex Nordera.“Saremo criminali,, delinquenti, ma anche noi abbiamo sentimenti - si legge nella-. Unnon può avere alcuna colpa e quello che è successo dispiace pure a noi. Magari avete pensato che avessimo stappato una bottiglia ma non è così. Ciao Agenti, Buona Caccia. Ciao”.Come riporta il Giornale di Vicenza, laaveva anche un particolare allegato:A firma del biglietto è stato apposto un sacchettino contenente marijuana e hashish, quale attestazione di “garanzia” sulla ...

RaiNews : Una lettera di addio a Rocky, il pastore tedesco antidroga della polizia locale di Thiene, nel Vicentino, che affia… - dcentene : RT @HuffPostItalia: 'Addio Rocky'. Spacciatori scrivono una lettera per il cane antidroga morto prematuramente - vagodioz : RT @HuffPostItalia: 'Addio Rocky'. Spacciatori scrivono una lettera per il cane antidroga morto prematuramente -