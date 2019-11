Marracash | ' Il rap è una delle poche cose democraticamente elette in Italia'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019)ha pubblicato lo scorso 31 ottobre il suo nuovo album 'Persona', il progetto è stato certificato disco d'oro dalla FIMI (Federazione Industria Musicalena) già dopo la prima settimana dall'uscita, e in questi giorni sta continuando a macinare numeri da capogiro su tutte le principali piattaforme di streaming attive in, Spotify in primis.ospite di Daria Bignardi a 'L'Assedio' Inevitabile quindi che Daria Bignardi, che durante le prime puntate del nel suo nuovo programma 'L' Assedio' ha già intervistato tre rapper, ovvero Massimo Pericolo, Speranza e Ketama 126, si lasciasse scappare la possibilità di avere in studio il 'King Del Rap'. Il rapper della Barona nel corso della chiacchierata ha toccato svariati argomenti, passando ovviamente – come già fatto in quasi tutte le interviste rilasciate nell'ultimo periodo – anche per la depressione affrontata ...

VanessaVx46 : RT @lassedio: «L'avvento e l'affermazione del rap è uno dei pochi eventi democratici di questo paese» @marracash @dariabig #LAssedio @nove… - MazzucatoChiara : RT @michelewadcapo: In questo lungo articolo di Paolo Madeddoni dico un paio di cose in mezzo a varie cose dette da Marracash, Paola Zukar,… - Moixus1970 : RT @lassedio: «L'avvento e l'affermazione del rap è uno dei pochi eventi democratici di questo paese» @marracash @dariabig #LAssedio @nove… -