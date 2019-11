Ramsey Juventus | la sorprendente rivelazione di Wenger

Juventus - che sgarbo di Ramsey a Cristiano Ronaldo : il gallese gli ruba il gol e un prezioso record : Il gallese ha spinto in porta la palla dell’1-0 nel match contro la Lokomotiv Mosca, privando Cristiano Ronaldo di un curioso record Per qualche minuto, il primo gol della Juventus nel match contro la Lokomotiv Mosca non ha avuto un padrone, considerando il tocco di Aaron Ramsey proprio sulla linea di porta. AFP/LaPresse Senza quella ‘scarpata’, la Uefa avrebbe sicuramente attribuito la marcatura a Cristiano Ronaldo, ...

Lokomotiv Mosca-Juventus - le pagelle dei quotidiani : il Corriere dello Sport boccia Ramsey : Vittoria fondamentale e di carattere per la Juventus in Champions League. A Mosca i bianconeri hanno trovato i tre punti e la qualificazione grazie ai gol di Ramsey e Douglas Costa. Il gallese viene bocciato dal Corriere dello Sport, che gli dà un’insufficienza. Il brasiliano risulta il migliore in campo sia per il giornale romano che per la Gazzetta dello Sport. Le pagelle dei quotidiani. GAZZETTA dello Sport Lokomotiv MOSCA ...

Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 - voti Champions League. Douglas Costa decisivo - Cristiano Ronaldo altalenante - ok Ramsey : La Juventus ha sconfitto la Lokomotiv Mosca per 2-1 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri sono passati in vantaggio con Ramsey al 4′, Miranchuk ha pareggiato al 12′ e in pieno recupero ci ha pensato un magico Douglas Costa. Di seguito le Pagelle di Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2. VIDEO HIGHLIGHTS Lokomotiv Mosca-Juventus Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus ...

Gol Ramsey - errore clamoroso del portiere russo : Juventus subito avanti [VIDEO] : La Juventus è già avanti. Al 4′ Ramsey ha portato in vantaggio i bianconeri. E’ clamoroso l’errore del portiere Guilherme, che si lascia sfuggire la sfera e permette al centrocampista di insaccare facilmente. Per il Lokomotiv dunque inizia male la sfida, in discesa invece per la squadra di Maurizio Sarri. 300th #UefaChampionsLeague goal for #Juventus. Free kick and #Ronaldo best love story ever. #FCLMJuve ...

Gol Ramsey 0-1 Lokomotiv Mosca Juventus : la sblocca il gallese -VIDEO- : GOL Ramsey – Ottavi di Champions League vicini per la Juventus: in caso di vittoria sul campo della Lokomotiv Mosca, i bianconeri staccherebbero il pass qualificazione con due giornate d’anticipo. All’andata a Torino finì 2-1: al vantaggio di Miranchuk rispose Dybala con una doppietta, allontanando il fantasma del ko che avrebbe avuto ripercussioni importanti sulla classifica del Girone D. Lokomotiv Mosca Juventus le ...

Juventus - contro la Lokomotiv - Ramsey e Demiral potrebbero partire titolari : La Juventus, poco dopo le 13:30, è arrivata all'aeroporto di Torino Caselle per imbarcarsi e partire alla volta di Mosca. I bianconeri sono arrivati in Russia nel tardo pomeriggio e si sono immediatamente diretti allo stadio per effettuare il walkaround. Sul volo che ha portato la Juve a Mosca non era presente Matthijs de Ligt. L'olandese è rimasto a Torino a causa di un problema alla caviglia. Maurizio Sarri, dunque, dovrà fare a meno del suo ...

Lokomotiv-Juventus - la probabile formazione bianconera : Ramsey titolare con Higuain : Lokomotiv-Juventus di Champions League è il prossimo grande appuntamento che attende la formazione bianconera di Maurizio Sarri. Che chiaramente vuole arrivare al più presto a garantirsi il passaggio del turno in una competizione nella quale spera di arrivare fino in fondo. Si gioca mercoledì sera, 6 novembre, e non ci sono dubbi sul fatto che in Russia, a Mosca, servirà una grande prestazione da parte di Szczesny e compagni se si vorranno ...

Juventus - Sarri tiene alta la concentrazione : “nel derby mi aspetto un Toro motivato. Dubbi su Pjanic e Ramsey” : Maurizio Sarri tiene alta la concentrazione in casa Juventus in vista del derby: l’allenatore bianconero non si fida del momento negativo del Torino La partita di cartello del sabato di Serie A è sicuramente il derby della Mole che metterà di fronte Juventus e Torino. Una partita che Maurizio Sarri invita i suoi a non prendere sotto gamba, nonostante le difficoltà che i granata hanno riscontrato nelle ultime partite: “un derby non è ...

Juventus - i convocati per il Bologna : out Higuain - c’è Ramsey : La Juventus si prepara per la 10^ giornata del campionato di Serie A, il club bianconero è chiamato a riscattare il pareggio contro il Lecce e l’intenzione della squadra di Maurizio Sarri è quella di riportarsi in vetta dopo il successo dell’Inter di ieri sul campo del Brescia. Negli ultimi minuti l’allenatore bianconero ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera, qualche problema di troppo per la ...

Juventus - infortunio Ramsey : nuovi aggiornamenti - i reali tempi di recupero : infortunio Ramsey- Come accennato nelle scorse ore, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Ramsey ancora per diverse partite. Di fatto, come riportato nelle ultime ore, e come trapelato dalle ultime indiscrezioni, il centrocampista gallese continua il suo lavoro differenziato per cercare di risolvere il piccolo problema muscolare all’adduttore. Nessuna lesione, ma Ramsey dovrà eseguire un lavoro personalizzato per cercare di rinforzare il ...

Juventus - verso il Genoa : problemi fisici per Pjanic - Ramsey e Douglas Costa : Juventus-Genoa è la sfida utile per ripartire, tornare alla vittoria e continuare a mantenere la vetta in serie A. I bianconeri, reduci dal non brillante 1-1 contro il Lecce, sperano nel fattore Stadium per ritrovare i tre punti. Sarri deve però valutare con attenzione almeno tre situazioni. Pjanic, Ramsey e Douglas Costa hanno problemi fisici, per loro saranno decisivi i prossimi giorni alla Continassa. Nessun guaio grosso invece per Gonzalo ...

Infortuni Juventus - Ramsey e Douglas Costa : ecco quando torneranno in campo! : Infortuni Juventus- Piccolo punto interrogativo sulle condizioni fisiche di Douglas Costa e Ramsey, entrambi ancora fermi ai box per alcuni problemi muscolari. Il centrocampista gallese, come sottolineato da Sarri, non ha riscontrato alcuna lesione muscolare, ma dovrà lavorare per rinforzare la muscolatura dell’adduttore. Da valutare anche le condizioni di Douglas Costa, ormai quasi recuperato, ma non ancora a disposizione per allenarsi ...

Juventus verso la trasferta di Lecce : rebus Ramsey - Costa spera nel recupero : Lecce-Juventus di questo sabato 26 ottobre alle ore 15 proietta i bianconeri nuovamente sul campionato. Dopo le vittorie con Bologna e Lokomotiv Mosca, gli uomini di Sarri si presenteranno al Via del Mare per restare davanti a tutti nella classifica di serie A. L’occasione è ghiotta per continuare la marcia dei Campioni d’Italia, imbattuti in partite ufficiali in questa stagione, e vincenti per sette volte di fila tra campionato e Champions ...