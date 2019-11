Lavoro | Di Maio | ‘dl riders è legge | primi in Ue’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Ho aspettato la firma del Capo dello Stato per parlare. Ma adesso più che mai sento l’esigenza di dirvi una cosa importante. Da ministro del Lavoro del precedente governo, il giorno del mio insediamento, il 5 giugno 2018, avevo invitato al ministero i giovaniche tramite una app ogni giorno in bici portano cibo a casa degli italiani. E spesso per le carenti condizioni di sicurezza delle nostre strade rischiano addirittura la vita. Non avevano un minimo orario, non avevano tutele assicurative, non avevano rimborsi spese, non avevano tutela pensionistica e non avevano neanche un datore di lavoro. Erano schiavi di un software che in base al punteggio li faceva lavorare di più o di meno, senza orari. Da oggi sono lavoratori con le stesse tutele le di un lavoratore dipendente”. Lo scrive il ministro degli Esteri e capo ...

LaStampa : A Pomigliano d’Arco, il paese natale di Luigi di Maio, su 39mila abitanti in 12mila ricevono un sostegno economico.… - giornalettismo : A #Pomigliano, città natale di Luigi #DiMaio, un terzo della popolazione percepisce il #redditodicittadinanza. Molt… - ele9061 : RT @BeppeSama: Nella città di Luigi Di Maio, un terzo delle persone prende il reddito di cittadinanza (ma non riceve offerte di lavoro) ??????… -