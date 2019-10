Claudio Marchisio | rapinatori fanno irruzione nella sua villa

Claudio Marchisio - l’ex calciatore minacciato e rapinato in casa : Brutta serata per Claudio Marchisio. L’ex calciatore è stato vittima di una rapina la sera di martedì 29 ottobre a Vinovo, nel torinese, nella villa di sua proprietà. Come riporta l’Ansa quattro persone, con il volto coperto, armate di pistola e cacciavite, hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’ex giocatore della Juventus e, minacciando lui e la moglie, li hanno costretti ad aprire la cassaforte. I ladri sono fuggiti ...

Torino - paura in casa di Claudio Marchisio : rapinatori armati minacciano l’ex calciatore : Tanto spavento e, per fortuna, nessun ferito martedì sera durante la rapina nella villa di Claudio Marchisio, a Vinovo, nei dintorni di Torino. Per diversi minuti l’ex calciatore della Juventus, da poche settimane ritiratosi dal calcio, ha vissuto insieme alla moglie Roberta una brutta avventura: i due si sono trovati improvvisamente davanti quattro rapinatori, con ogni probabilità di origine italiana, che impugnavano pistole e cacciaviti. I ...

Attimi di terrore per Claudio Marchisio - quattro banditi armati fanno irruzione nel suo appartamento minacciando il calciatore e la moglie - poi sono fuggiti con gioielli e soldi : Momenti di pura paura nella serata di ieri per Claudio Marchisio. Il forte ex giocatore della Juventus, dopo aver deciso di abbandonare il calcio, è ritornato a risiedere con la moglie a Vinovo. Intorno alle 19,30 quattro banditi hanno fatto irruzione nell’appartamento dell’ex juventino e armati di pistola si sono fatti consegnare dal calciatore gioielli e denaro che era in quel momento in casa. La notizia della cruenta rapina è stata ...

Claudio Marchisio - rapina choc in villa/ Ladri armati minacciano lui e moglie Roberta : Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli minacciati e rapinati in villa: casa svaligiata a Vinovo, terrore nella notte. Ladri italiani: ultime notizie

L’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio è stato rapinato nella sua casa di Vinovo : Martedì sera l’ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana Claudio Marchisio è stato rapinato nella sua casa a Vinovo, zona residenziale di Torino. La rapina è stata compiuta attorno alle 21:30 da cinque persone. Repubblica scrive che i rapinatori sono

Claudio Marchisio rapinato in casa da quattro banditi armati : terrore puro per l'ex Juventus : terrore puro per Claudio Marchisio, vittima insieme alla moglie Roberta di una rapina in casa, avvenuta intorno alle 19.30 di martedì 29 ottobre mentre i due si trovavano nell'abitazione di Vinovo, dove la famiglia risiede da anni. La notizia è filtrata solo negli ultimi minuti. l'ex centrocampista

Paura per Claudio Marchisio : rapinatori fanno irruzione in casa di notte - rubati denaro e gioielli : In cinque hanno fatto irruzione, facendosi consegnare dall'ex bianconero alcuni beni che aveva in casa

Claudio Marchisio rapinato : i ladri hanno minacciato lui e la moglie armati di pistola. Rubati gioielli e orologi nella villa di Torino : Claudio Marchisio è stato vittima di una rapina martedì sera. Quattro persone, con il volto coperto, armate di pistola e cacciavite, sono entrate nella sua villa di Vinovo, nel Torinese, dove sotto minaccia hanno costretto l’ex calciatore e la moglie ad aprire la cassaforte. I ladri sono scappati con gioielli e orologi: ancora da quantificare il bottino, ritenuto consistente. I carabinieri, che stanno analizzando le telecamere di ...

Rapina nella villa di Claudio Marchisio : in casa c’era anche la moglie : A Vinovo, nel Torinese, è stata messa a segno una Rapina nella villa di Claudio Marchisio. In azione sono entrate

Rapina nella villa di Claudio Marchisio : in casa c’erano anche la moglie : A Vinovo, nel Torinese, è stata messa a segno una Rapina nella villa di Claudio Marchisio. In azione sono entrate

Claudio Marchisio - paura per lui e la moglie : rapinati in casa da banditi armati : Martedì sera un gruppo di quattro uomini armati e a volto coperto è entrato in azione nella sua villa di Vinovo (Torino)

Claudio Marchisio è stato rapinato : Momenti di paura ieri sera per l'ex calciatore Claudio Marchisio e la moglie. Secondo quanto appreso, quattro persone, con il volto coperto, due armate di pistole e due di cacciavite, sono entrate nella villa di Marchisio, a Vinovo, nel Torinese. L'ex calciatore era in casa con la moglie e, sotto la minaccia delle armi, ha dovuto aprire la cassaforte, dalla quale i rapinatori hanno portato via orologi di valore e gioielli. Tanto spavento ma ...

Claudio Marchisio si ritira : 'Decisione ponderata - ma difficile' : Il 3 ottobre 2019 Claudio Marchisio, dopo una stagione allo Zenit di San Pietroburgo, ha deciso di annunciare, a soli 33 anni, il suo ritiro proprio in quella che è stata da sempre la sua seconda casa: l'Allianz Stadium. Una decisione "importante e ponderata, ma molto difficile", come ha dichiarato l'ormai ex centrocampista nella sala "Gianni e Umberto Agnelli" dello stadio di Torino. Poi su Instagram ha scritto: "Avevo fatto una promessa al ...

Claudio Marchisio non giocherà più a calcio : Claudio Marchisio, calciatore italiano di 33 anni tra i più forti della sua generazione e storico centrocampista della Juventus, ha annunciato oggi il suo ritiro dal calcio giocato. Marchisio, che ha organizzato una conferenza stampa all’Allianz Arena di Torino per