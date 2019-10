Isabella Ferrari | A 55 anni non riesco a sentirmi vecchia

Fonte : blogo

(Di martedì 29 ottobre 2019) "È importante quello che è successo grazie al #MeToo. Ed è grandioso quanto sta accadendo nella nuova percezione del corpo femminile. Ma va fatto un distinguo, perché io rivendico il mio corpo come oggetto del desiderio. E nessuno può né deve dirmi quello che devo o posso fare col mio corpo. In queste foto, per esempio, mi sono presentata nud@. Che bisogno c’era, direbbe qualcuna. La mia risposta è semplice: a 55non ho nessuna intenzione di nascondermi in casa. Nonproprio a, anzi, mi sento completamente in pista, nel mondo, con la voglia di essere nud@, amata, desiderata. E di amare e di desiderare". Cosìspiega a Vanity Fair, che le dedica la copertina del numero in edicola da domani, mercoledì 30 ottobre, la decisione di posare nud@. L'attrice, attualmente impegnata in Sotto il sole di Riccione, nuovo film di Netflix scritto da Enrico ...

